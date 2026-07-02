Osmancık’taki Derindere Tesisleri’nin sahibi İsmail Derindere, tesislerinde yaşanan kanalizasyon sorunu nedeniyle yaklaşık 20 gündür mağdur olduklarını belirterek belediyeden vidanjör hizmeti talep ettiklerini, ancak hizmetin verilmediğini iddia etti.

Gazetemizi arayarak mağduriyet yaşadığını dile getiren Derindere, Osmancık’ta faaliyet gösteren tesisin kanalizasyon hattında tıkanıklık meydana geldiğini ve sistemin taşma noktasına geldiğini ifade etti. Günlük 120-130 otobüsün giriş yaptığı ve yaklaşık 4-5 bin kişinin hizmet aldığı tesiste, yaşanan arıza nedeniyle çevre ve hijyen açısından ciddi sorunlar oluştuğu belirtildi.

İddiaya göre, ücret karşılığında vidanjör hizmeti talep edilmesine rağmen, Derindere’nin kardeşinin Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile yaptığı görüşmede, başkanın “kişisel bir sorun bulunduğu” gerekçesiyle ekip yönlendirilmediği öne sürüldü.

Derindere, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.