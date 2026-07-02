İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve kanserde erken tanıyı yaygınlaştırmak amacıyla Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan mamografi cihazı hizmete alındı. Cihazın faaliyete geçmesiyle birlikte meme kanseri taramalarına başlandı.

‘ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek hizmete alınan mamografi cihazını inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında sağlık personelinden bilgi aldı.

Prof. Dr. Sinan Zehir, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Ulusal tarama standartları doğrultusunda uygun yaş grubundaki kadınların ücretsiz olarak sunulan mamografi tarama hizmetlerinden yararlanmasının önemine vurgu yapan Zehir, vatandaşları düzenli tarama programlarına katılmaya davet etti.

TARAMA HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmete alınan yeni mamografi cihazı ile uygun yaş grubundaki kadınların taramaları gerçekleştirilecek, elde edilen sonuçlar uzman hekimler tarafından değerlendirilecek ve gerekli görülen durumlarda ileri tetkik süreçleri planlanacak.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında meme kanserinin yanı sıra rahim ağzı (serviks) ve kolorektal kanser taramaları da il genelinde ücretsiz olarak sürdürülüyor.

Söz konusu tarama hizmetleri KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla vatandaşlara sunuluyor.