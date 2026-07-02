Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından 'Türkülerle Anadolu' konseri düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ile Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katılarak bu anlamlı geceye eşlik etti.

Program sonunda Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından, gecenin hazırlanmasındaki emek ve katkılarından dolayı Koro Şefi Kazım Mercan'a çiçek takdim edildi.

TÜRKÜLER BİR MİLLETİN HAFIZASI

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Türküler, bir milletin hafızasında yankılanan en kadim seslerdir. Geçmişin hatırasını bugüne, bugünün heyecanını yarınlara taşıyan bu eşsiz ezgiler, salonu tamamen dolduran ve taşan büyük bir ilgiyle gönüllere ulaştı. Salona sığmayan yüzlerce sanatseverin oluşturduğu coşkulu atmosfer, Anadolu'nun ortak sesinin milletimizin gönlünde hâlâ ilk günkü heyecanıyla yaşadığını bir kez daha gösterdi.

Anadolu'nun dört bir yanından seçkin eserlerin seslendirildiği programda, sanatın birleştirici gücü ile kültürümüzün kadim zenginliği aynı sahnede hayat buldu. Her bir türkü, dinleyenleri farklı bir coğrafyaya, farklı bir hatıraya ve ortak değerlerimize uzanan anlamlı bir yolculuğa çıkarırken; salonu dolduran alkışlar, türkülere hep bir ağızdan eşlik eden yürekler ve gece boyunca dinmeyen coşku, bu eşsiz buluşmayı adeta bir kültür şölenine dönüştürdü.

Türküler, yalnızca söylenen ezgiler değil; bir milletin sevinci, hüznü, umudu ve ortak hafızasıdır. O hafızayı aynı duygularla paylaşmak üzere salonu dolduran, hatta salonlara sığmayan tüm gönül dostlarının varlığı ise kültürümüze duyulan bağlılığın en güzel nişanesi olmuştur.

Kültürümüzün sesi olan türkülerimizi yaşatmaya, Anadolu'nun kadim ezgilerini gelecek nesillere aynı heyecan ve aynı inançla aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü bir millet, türkülerini yaşattığı müddetçe hafızasını, ruhunu ve medeniyetini de yaşatır.

Bu anlamlı geceye gönüllerini, emeklerini ve sanatlarını katan başta Koro Şefimiz Sayın Kazım Mercan olmak üzere kıymetli solistlerimize, sazendelerimize, solistlerimize ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor; kültürel mirasımızı yaşatma yolundaki gayretlerinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz."