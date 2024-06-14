Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’ın kayınpederi Bahri Cihan (71) vefat etti.
Emekli öğretmen Hilal Cihan, sınıf öğretmeni Hicran Ocak ve akademisyen Nihal Temizer’in babaları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’ın kayınpederi emekli imam Bahri Cihan bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi Akşemseddin Camiinde Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Editör: Fatih Akbaş