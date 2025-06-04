Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öncül’e teşekkür ziyareti Çorum Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ve Okul Beden Eğitimi Öğretmeni ve Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ile birlikte Murat Öncül’ü ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Öncül’e okul öğrencileri ve güreşçilere baba şefkati ile yaklaşarak problemleri ile yakından ilgilenmesi nedeni ile teşekkür eden Rıfat Ceylan, Uğur Çadır ve Sami Öncel kendisine teşekkür ederek milli takım forması hediye ettiler.