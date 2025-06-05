Mustafa Kemal Ortaokulunda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Resim, Teknoloji ve Tasarım Sergisi açıldı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, çok sayıda okul müdürü ile öğrenci velisi katıldı.

Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı birbirinden kıymetli çalışmaların yer aldığı sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar eseler hakkında bilgi aldı.

Sergide, Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri Fatma Yalın, Rabiye Kaynar, Elif Ağın, İlhan Tekeli, Görsel Sanatlar öğretmenleri Gonca Tetik ve Fatma Gül, Proje Koordinatörü öğretmen Eray Eker, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kasım Kale’nin koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar yer aldı.

Müzik öğretmeni Erdem Penez’de müzik dinletisi ile programa renk kattı.

Okul yönetimi, sergide emeği geçen tüm öğretmenlere ve özveriyle çalışan öğrencilere ve etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.

