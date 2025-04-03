Daha önce yazmış olduğu tarihi romanı “Niyet”te Çorum’un fethini konu edinen eğitimci-yazar Mustafa Özcanbaz, şimdi de “Diyet” isimli romanıyla Kurtuluş Savaşı döneminde Çorum’u romanlaştırdı.

Çorum Albayrak İlkokulu’nda Başöğretmen olarak görev yapan Mustafa Özcanbaz’ın daha önce yayınlanmış eserleri şunlar:

Bir Sivil Siyaset Modeli Aydınlar Ocağı (2014), Körük (2020), Körük-Geride Kalanlar (2021), Çocuklar İçin Felsefe (2021), Niyet (2023).

Özcanbaz’ın Diyet isimli romanının Nokta Kırtasiye ve Emin Kırtasiye’de satışa sunulduğu bildirildi.

MİLLİ MÜCADELEDE ÇORUM

Mustafa ÖZCANBAZ

Elinizdeki eser yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir yıl boyunca okumalarımı ve fişlememi tamamlayıp nasıl başlayacağımla ilgili çalışmalarım oldu.

Başlarken Çorum’un Kurtuluş Savaşı sürecini yazmayı düşünmüştüm. Okumalarımdan sonra öyle olmadığını, Kurtuluş Savaşı’nı anlamak için öncesini iyi öğrenmek gerektiğini fark ettim. Gördüm ki Trablusgarp ile başlayan onbir yıldan uzun bir savaşın son safhası milli mücadeledir. Özellikle hatıratların satır aralarında hiç duymadığım bilgilerle karşılaştım. Elinizdeki eserin, bir inkılap tarihi kitabı olmamasına gayret ettim. Yerel tarihi anlatmanın en güzel yolunun olayları hayali kurgular yerine olanları hikâyeleştirmekten geçtiğini düşünüyorum. Eserdeki kişilerin neredeyse tamamı yaşamış, fedakârlıkları ile gönlümüzde saygıyı hak etmiş kişilerdir. İsmini zikredemediğim birçok kişi var. Hepsine rahmet olsun.

Düşman işgali görmemiş bir Çorum’un Kurtuluş Savaşı hikâyesi olabilir miydi? Hiç kuşkunuz olmasın! İşgal altında olan ve isyanlarla eli kolu bağlanmış şehirlerin arasında direnen Çorum, Anadolu’nun doğusu ile batısını birbirine bağlayan güvenli geçiş yoluydu. Bu yüzden de çok önemliydi. Aklıselim Çorumluların gayretleriyle doğru tarafta yer almış ve Milli Mücadele’nin başarısında haklı bir paya sahip olmuştur. Savaş alanında verilen şehitler, yaralandıktan sonra şehit olanlar ve gazi olanların sayısına baktığımızda Çorum listenin en üst sıralarındadır. Bu sayı bizi, şanlı tarih sendromuna düşürmemeli aksine Türk Milleti’nin gelecekte karşılaşacağı güçlüklerde kulağımızda küpe mesabesinde olmalıdır.

Ali Osman’da Alevisi - Sünnisi ile tüm Çorum’un mücadelesini, Feylesof’da, tahsilli insanların yeni kurulan devletin Türklük üzerine inşa edilmesini, Abbas Külahi, Bekir Hafız’da, samimi Müslümanların mücadeleye katkılarını, Yaşar’da acısına aldırmadan ayağa kalkan Türk Milletini, Kürt Hacı Mustafa Efendi’de, Milli Mücadele’ye karşı olan ancak hatasını görüp destek verenleri anlattım. Yakup Usta ve Deli Murat’ta Anadolu irfanı ve arifliğini, Süleyman Sami Bey, Cemal Bey, Binbaşı Rasim, Binbaşı Mehmet Tevfik Beyler’de Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ideal ruhu yansıtmaya çalıştım. Dönemi anlatan roman ve hikâyelerde parça parça Çorum’dan söz edilse de bütün olarak Çorum’da Kurtuluş Savaşı’nı anlatan roman tarzı bir esere rastlamamak benim için bir hüzün kaynağı olsa da Diyet’in ilk olması heyecanımı artırdı. İnşallah bu konuda birçok eserler yazılacaktır.

Romanın yazımında istişarelerimizle katkısını esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’a ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim aileme teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında istiklal için fedakârlık yapmış, acı çekmiş insanlara hayır dua ve minnetlerimi sunuyorum. Mekânları cennet olsun.