Arca Çorum FK'ya milli ara yaramadı.

Milli aradan önce 7'de 7 yapan Uğur Uçar'ın talebeleri, milli aranın ardından evinde oynadığı 2 maçı da kazanamadı.

İlk olarak Bandırma'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını tüketen kırmızı siyahlılar, dün Bodrum ile 1-1 berabere kalarak kalan 4 haftada play off'taki yerini belirlemeye çalışacak.

İKİ MAÇTAKİ PERFORMANS HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

İki maçta da play off'taki direkt rakipleri ile karşılaşan kırmızı siyahlıların iki maçta da gösterdiği performans taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

PLAY OFF İÇİN UMUT VERMİYORLAR

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği noktaya bir türlü ulaşamayan kırmızı siyahlıların artık en büyük hedefi 3'üncü olarak direkt play off finaline yükselmek ama son iki maçta oynanan futbol, bazı futbolculardaki ruhsuzluk ve isteksizlik camiayı endişeye sürüklüyor.

Sezonun bitimine 4 maç kaldı.

PLAY OFF YÜZDE 90 GARANTİLENDİ

Play off'u yüzde 90 garantileyen Çorum FK, Cumartesi günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Ardından Sivas, Sakarya ve son olarak Erzurumspor maçları ile ligi tamamlayacak.

7 Mayıs'ta başlayacak play off'lar 22 Mayıs'ta sona erecek.

MİLLİ MAÇLAR ÖNCESİ HAVA YAKALANMAZSA...

Bu oyun ve istekle Uğur Uçar takımı yeniden toplayabilecek mi? Milli maçlar öncesindeki takımdaki havayı yeniden oluşturabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ama bir şeyler yapmazsa sezon elden gidecek ve şehrin Süper Lig hayalleri başka bahara kalacak.