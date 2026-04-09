Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Kırmızı-beyazlı ekipte yaşanan maddi sıkıntıların ardından, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Rasheed Akanbi’nin kulüpten ayrıldığı öne sürüldü.

Sezon başında transfer edilen ve ligde 4 gole imza atan Nijeryalı kanat oyuncusunun, Boluspor ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen, oyuncunun dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer aldığı, ancak sonrasında maddi sorunlar ve ailevi nedenler gerekçesiyle takımdan ayrıldığı iddia edildi.

Öte yandan söz konusu gelişmeyle ilgili kulüp cephesinden ya da oyuncudan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşananların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.