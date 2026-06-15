Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi yayımlandı.
Kararname kapsamında Türkiye genelinde 33 ilin Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde değişikliğe gidilirken, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı atandı.
Yargı teşkilatında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Avcı, daha önce Amasya’da cezaevi savcısı olarak görev yaptıktan sonra Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı.
Sonrasında Çanakkale Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Avcı, burada yaklaşık 8 yıl boyunca terör suçları soruşturmalarında görev aldı.
2024 yılından bu yana Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Avcı, son kararnamesiyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.