İzmir'de laf atma sebebiyle çıktığı söylenen ve cinayetle biten kavganın perde arkasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. Hiç tanımadığı bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının, olay öncesi gasp girişimine maruz kaldığı belirlendi.

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre olay Karabağlar ilçesinde dün akşaml saatlerinde meydana geldi. Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün’ü göğsünden bıçakladı. Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Şengün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsünde is A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında arbede yaşandığı, o sırada cinayet zanlısının yere düştüğü ve kendisine vuran Şengün’ün uzaklaştığı, elinde bıçak bulunan A.B.Y.’nin ise eğilerek yerden bir şey alıp arkasından gittiği görüldü.

"SEN KAFİRSİN" DİYE BAĞIRMIŞ

Diğer yandan olayın perde arkası zanlının ilk ifadesiyle ortaya çıktı. A.B.Y. ifadesinde Türbe Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada 15 yaşlarında iki çocuğun yanına gelerek telefonunu almaya çalıştığını söyledi. Daha sonra 112'yi arayıp ihbar ettiği şahısların olay yerinden kaçtığını anlatan A.B.Y. yürümeye devam ettiği esnada olayla ilgisi olmayan maktulün omuzuna dokunarak, "Sen kafirsin" diye bağırdığını belirtti. Medet Ferhan Şengün'ün, "Ben kafir değilim, benim yolum Allah yolu" dediğini, daha sonra aralarında tartışma çıktığını ve cebindeki bıçağı çıkartarak Şengün'ü öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

10 GÜN ÖNCE KAYIP İHBARI VERİLMİŞ

Öte yandan öldürülen Şengün'ün kardeşinin, 10 gün önce kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunduğu, Şengün'ün bipolar rahatsızlığının bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen cinayet zanlısı A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.