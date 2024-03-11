Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de en son açıklanan işsizlik oranı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştu.