Bursa'da meydana gelen korkunç olayda 53 yaşındaki anne Ümran Özmen, 31 yaşındaki fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i boğazını jiletle keserek öldürdükten sonra, aynı jiletle kendi boğazını keserek intihar etti. Ekipler şimdi olayın nedenini araştırıyor.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tedavi altına alınan Ümran Özmen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.