FATİH BATTAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çorumlu hemşehrimiz Cüneyt Temur, vefat etti.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Temur, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Avlağı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen öğretim üyesi yarın Van'da toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.