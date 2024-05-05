Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi.

Bakan Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi’nde bir araya geldi.

Yeni müfredatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, öğretmen atamalarına da değindi.

"Pazartesi günü hem sayı hem de branşlar açıklanacak"

Tarih veren Bakan Tekin, şunları söyledi:

Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Öte yandan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların çok uzamayacağını belirtmişti.