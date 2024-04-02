Çorum'un Oğuzlar ilçesinde belediye başkanlığını CHP’nin adayı Mustafa Cebeci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Cebeci 768 oy alırken, AK Parti’nin adayı Muzaffer Yıldırım 598 oy aldı.

MUSTAFA CEBECİ KİMDİR?

Mustafa Cebeci, 1970 yılında Çorum Oğuzlar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Cebeci, Hacettepe Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1992’de polislik mesleğine başlayan Cebeci, 31 yıllık meslek hayatının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Devlet Büyüklerini Koruma Şubesinde iken emekli oldu. Cebeci, CHP'den Oğuzlar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Cebeci, evli ve 2 çocuk sahibidir.