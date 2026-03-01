CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve il‑ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, yaklaşan iftar öncesi samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Görüşmede Oğuzlar’ın geleceğini şekillendirecek konular üzerine verimli fikir alışverişinde bulunuldu.