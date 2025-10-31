29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Oğuzlar'da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'da 100. Yıl Parkında Atatürk Anıtına çelenk töreni yapıldı.

Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin çelenkleri sunmasının ardından saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ise Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin vatandaşların bayramlarını kutlaması başlayan programda konuşan Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını coşku ile kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu millet birlik beraberlik içerisinde zorlukları aşarak Cumhuriyeti kurmuştur. O nedenle uzun bir tarihi olan bir milletiz. Bugün bayram kutlama coşkusu, onuru ve sevincini hep beraber yaşamaktayız. Zorlu bir süreç sonrası elde ettiğimiz cumhuriyetimizi hep beraber sahip çıkarak koruyacağız. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaptılar.

İlçe geneli düzenlenen 29 Ekim konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Program geçit töreni ile sona erdi. (Haber Merkezi)