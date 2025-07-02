Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası pazar günü Oğuzlar’da yapıldı. Oğuzlar Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen güreşlere 33 ilden 350 sporcu mücadele etti.

Oğuzlar ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kaplama çim ile yapılan güreş alanında yapılan müsabakaları Vali Ali Çalgan, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran ile çok sayıda davetli ile güreş sever izledi.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve illeri şöyle:

35-40 kilo: 1. Batın Naniş (Bursa), 2. M. Efe Kaya (Sivas), 3. Yusuf Tali (Hakkari), Mustafa Aytuğ Erbaş (Çorum). 45 kilo: 1. İsa Mert Sezer (Çorum), 2, M. Kağan Karaca (Çorum), 3. Mehmet Göçer (Mersin), M. Emirhan Şahinoılu (Kayseri). 50 kilo: 1. Hasan Çavdar (Ankara), 2. Y. Hamza Egemen (Adana), 3. M. Enes Soydan (Tokat), Yusuf Yılmaz (Tokat). 55 kilo: 1. Nurullah Efe Eyşi (Samsun), 2. Yusuf İltaş (Çorum), 3. Yusuf Durgun (Erzurum). Efe Çavdar (Ankara).

60 kilo: 1. Eren Yalçın (Çorum), 2. Yiğit Demir (Amasya), 3. Mehmet Ali Boyraz (Samsun), Günaycan Kılıç (Bursa). 65 kilo: 1. Alihan Develi (Çorum), 2. Cemil Efe Türk (Çorum), 3. M. Umut Güneş (Tokat), Hamza Kambur (Amasya), 70 kilo 1. Ragıp Acı (Çorum), 2. Kerem Özdemir (Çankırı), 3. Rüstem Öztürk (Bursa). 75 kilo: 1. Talha Mert Özboyacı (Çorum), 2. Mehmet Can Yasak (Sivas), 3. Kemal Arda Öztürk (Bursa), M. Sait Yılmaz (Ankara). 80 kilo: 1. Volkan Bilgin (Tokat), 2. M. Gazi Çalgan (Adıyaman), 3. Şahin İsmail (Bursa), Ö. Faruk Özdemir (Çorum), 80-100 kilo: 1. Ali Can Hoşaf (Samsun), 2. Berke Atlı (Samsun), Efe Yaylacı (Tokat), Selahattin Efe Demircan (Samsun).