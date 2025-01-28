Çorum Okçuluk’ta ilk milli sporcularını çıkardı. Samsun’da yapılan Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve ardından milli takım seçmelerinde Osmancık Okçuluk kulübünden Sündüs Sude Tak ve Ufuk Genç Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

20-24 Ocak tarihlerinde Samsun’da yapılan Federasyon Kupası Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Osmancık Okçuluk kulübü U 21 Genç bayanlar Barebowda Sündüs Sude Tak altın madalya kazanırken erkeklerde ise Ufuk Genç Türkiye ikincisi olmayı başarmıştı.

Aynı şampiyonada takım müsabakalarında ise S. Sude Tak, Sümeyye Al ve Sena Uslu’dan oluşan Okçuluk takımı üçüncülük kupasının sahibi olmuştu.

Bu müsabakaların ardından aynı salonda 24-25 Ocak tarihlerinde Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı. Bu seçmeler sonunda U 21 Genç Bayanlarda Sündüs Sude Tak birinci genç erkeklerde ise Ufuk Genç ikinci olmayı başardı. İki sporcumuz bu başarıları ile 17-23 Şubat tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Osmancık Okçuluk Spor Kulübü Antrenörü Hakan Tak ilçede başlattıkları alt yapı çalışmaları sonunda kısa sürede milli takım düzeyinde sporcular çıkardıklarını belirterek Çorum tarihinde bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Hakan Tak bugünden itibaren Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek ‘Bugüne kadar kulübümüzü ve ilimizi temsil ettik artık ülkemizi temsil edeceğiz ve bunun sorumluluğu çok daha fazla, İki sporcum ile birlikte diğer sporcularımızla daha fazla çalışarak daha büyük başarılar kazanacağımıza inancım tam. Bunun içinde elde edilen bu başarılar son derece önemli’ dedi.

Hakan Tak ayrıca Çorum’da Hitit Okçuluk kulübünde de çalışmalara başladıklarını belirterek bu spora ilgi duyan çocukları ve gençleri çalışmalarına beklediklerini sözlerine ekledi.