Tokat’ta yapılan Okul Sporları Gençler B güreş Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın iki gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

19-21 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapılan B Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 55 kiloda mücadele eden Osman Kaplan tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

60 kiloda mindere çıkan Muhammed Mustafa Alpar ise finale yükseldi, final maçını kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

45 kiloda da Yakup Kısacık ta sıkletinde finalde kaybederek gümüş madalyanın skazanan diğer sporcu oldu. 48 kiloda mindere çıkan Yusuf İltaş ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest Güreş’in ardından aynı kategorinin grekoromen stil müsabakalarında da Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 45 kiloda M. Yunus Karınca ve 60 kiloda Ömer Vargeloğlu ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Okullar Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuların tamamı Çorum Belediyespor kulübü bünyesinde çalışmaları sürdüren sporcular.