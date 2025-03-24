Çorum'da yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan cinayet zanlısının cenaze törenine katıldığı ve aileye taziyelerini ilettiği görüldü.

Çorum'un Kargı ilçesinde Hatice Kış'ı (77) öldürüp, bilezik ve altınlarını çaldıktan sonra evini ateş veren Murat Arıkan (60), tutuklandı.

Murat Arıkan'ın yaşlı kadının cenazesine katılıp taziyelerini ilettiği görüldü.

Müge Anlı ve ekibinin olayın aydınlatılması için harekete geçmesi ve soruşturmanın derinleşmesiyle çözülen cinayette katil zanlısı Hatice Kış'ın kız kardeşinin birlikte yaşadığı sevgilisi çıktı.

Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları neticesinde gözaltına alınan Murat Arıkan cinayeti itiraf etmiş, altınları gömdüğü yeri göstermişti.

Arıkan'ın ifadesinde yaşlı kadının evine borç istemek için gittiğini borç vermek istemeyince cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Arıkan'ın çaldığı altınları ise yan komşusunun evinin bahçesine gömdüğü öğrenildi.