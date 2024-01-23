Çorum 'da otomobil ile kaza yaparak olay yerinden kaçan kişi, kısa süre sonra başka bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.S. (18), 19 AED 352 plakalı otomobille İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.

Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak uzaklaşan E.S, Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek H.K'yi (21) yaraladı.

Yaralı halde Osmancık 4. Sokak'a giden H.K, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.