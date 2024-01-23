İkram Çay Ocağı sahiplerinden Kemal Kıroğlu'nun annesi Nuriye Kıroğlu hayatını kaybetti.
Çimento Fabrikasından emekli merhum Mehmet Yılmaz Kıroğlu'nun eşi, Kenan ve Kemal Kıroğlu'nun annesi, emekli öğretmen Ahmet Arıcı'nın kayınvalidesi Nuriye Kıroğlu vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından ardından Akşemseddin Camii'nden alınarak Hıdırlık Mezarlığında toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.