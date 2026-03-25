Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, kısa vadeli hedeflerinin A takımı Süper Lige çıkarmak orta vadeli hedeflerinin ise güçlü bir scaut ekibi kurarak Çorum FK Akademi’yi hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Başkan Baran Korkmazoğlu, sezon başı hedeflerine yaklaştıkları için mutlu olduklarını ancak bu çıkışı daha önce yapmaları gerektiğini belirterek ‘Uğur hocam ile yakaladığımız bu çıkışın sonunda inanıyorum ki taraftarımızın da vereceği destek ile ilk iki içinde yer alarak Çorum’a Süper Lig sevincini yaşatacağız’ dedi.

‘Hedefimiz direk Süper lige çıkmak’

Geldiğimiz nokta şaşırtıcı değil, Bir yükseliş trendindeyiz ancak bunu daha önce yakalamamız gerekiyordu. Devre arasında transferlerle kadromuzu güçlendirdik ancak bunu sahaya yansıtamadık. Uğur hocam ile birlikte bir yükseliş trendine girdik inşallah Süper Lig hedefine direk olarak ulaşacağız. Play-of garanti gibi görünüyor ancak bizim hedefimiz direk Süper Lige çıkmak. Futbolda iki iki daha dört etmiyor bazı hayal kırıklıkları yaşadık ancak önümüze bakıyoruz ve hedefimiz ilk ikiden çıkmak. Takım olarak bunu başaracağımıza inanıyorum.

‘Hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam’

Taraftar desteği hedefe giden yolda önemli, Bu takım bu şehrin takımı onların sahiplenmesi çok önemli. Sezon sonunda Süper Lig sevincini hep birlikte yaşarız inşallah. İpler bizim elimizde değil maalesef. Hocamız ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Kalan maçlarımızı kazanırsak ilk iki içinde ligi tamamlarız. Taraftar desteği ile tüm maçlarımızı kazanırsak Süper Lige direk çıkacağımıza inanıyorum.

‘Kısa vade Süper Lig orta vade güçlü bir alt yapı’

Görevi devraldıktan sonra kısa orta ve uzun vadeli planlarını yaptık. Kısa vadede A takımın Süper Lige çıkması, orta vadede scaut sistemi kurulması ve alt yapı akademinin kurulmasını hedefliyoruz. Alt yapı denince herkes binadan ibaret görüyor. bizim kafamızdaki ise akademiyi kurmak. Binayı yaparsınız içini doğru doldurmadığınız sürece bir anlamı yok.

‘Çorum FK Akademisini kurmak istiyoruz’

Doğru bir scaut sistemi ile alt yapı sisteminin içini doldurmak, çocukların beden dili eğitimi, kişişel gelişim yabancı diline kadar iyi bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bunun güzel örnekleri var istişareler yaptık yurt dışını da incelemeler ile harmanlayıp harekete geçeceğiz. Çorum FK Akademisini kurmak istiyoruz. Alt yapı bizim için çok önemli. Bu takımın sürdürülebilir olması için alt yapı çok önemli. Kısa vade hedefimize ulaştıktan sonra bu projeyi hayata geçireceğiz.

‘Top rakipteyken ıslık bizdeyken destek’

Önümüzdeki maçlarda bir olalım birlik olalım kötü oynasak bile destekleyici konuşmalar yapalım, Bu takım hepimizin bu takım kötü sonuç aldığında kimsenin eline bir şey geçmeyecek. Herkesi sadece desteklemeye desteklemeye davet ediyorum. Sezon sonu Allah korusun kötü bir şey olduğunda hepimiz şapkamızı önünüze koyup nerde yanlış yaptığımızı düşünürüz., Bu takımın bu rüzgarla birlikte desteği ihtiyacı var. Top rakipteyken ıslık top bizdeyken destek’ dedi.