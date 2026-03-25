Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi aracığı ile ile Osmancık Ada Spor Kompleksinde çalışmalar devam ediyor.

Tesislerin ilçeye kazandırılması Osmancık’ın sportif alandaki başarılarına bir yenisini ekleyecektir.

Ancak yapılan tesislerdeki eksiklerin ilçedeki spor adamları ile görüşmeler ile çözülzemi çok daha doğru olurdu.

Futbol sahasınına yapılan tribün bu anlamda çok kötü bir örnek. İl Merkezinde yapılan iki tane örnek tribün güzelliği ile dururken İlçe sahasına yapılan tribünde maç izlemek için yer bakmak zorundasınız.

Çünkü öyle kalın direkler ve bağlantılar konulmuşki sahanın tamamını görmeniz mümkün değil.

Mühendislik alanında yapılan başarılı çalışma örnekleri ortada dururken çok eski tarihlerde gördüğümüz tribünü Osmancık ilçe sahasına yapmanın ne anlamı vardı.

Paslanmaz çelikten yapılan modern tribünlerin yerine henüz kullanılmadan paslanmaya başlayan çeliklerden tribün yapmak gerçekten anlaşılan bir konu değil.

Tribüne koltuk montajı yapılmadan yapılan ekleme kaynaklar da ortaya oldukça kötü görüntüler çıkarıyor.

Kışın yağmur ve kardan yazın sıcaktan korunmak için yapılan çatı ise rüzgar olmadığı bir günde bile tribünün ilk üç sırasının ıslanmasına engel olamıyor.

Badminton tenis kortu yapılıyor.

Osmancık badmintonda söz sahibi ve bir çok milli sporcu yetiştirdi. Tesis yapılması tabiki güzel ancak yapılan tesisin zeminine asfalt seriliyor badminton kauçuğunun yapışması mümkün değil. Burda çalışma yapacak sporcular soyunma odası için 100 metre ileride bir odaya gitmek zorundalar.

Tesisler Osmancık ilçe sporuna büyük katkı verecek. Ancak yapılan yatırımın uzun süre hizmet vermesi ve daha verimli kullanılması içinde eksikler olduğu kesin.

Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ihale ve yapım sürecini takip eden İl Özel İdaresi’nin ilçede spor adamları ile yapacakları görüşmeler sonunda bu konuda gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Yoksa yapılan yatırımlar ilerleyen yıllarda büyük sıkıntılar yaşatacak gibi görülüyor,