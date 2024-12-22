Ordusu olmayan bu 10 ülke, genellikle barışçıl dış politika benimseyip güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi ile sağlıyorlar. Bu sayede askeri harcamalarını, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.

GÜVENLİKLERİNİ NASIL SAĞLIYORLAR?

Askeri gücün yerini, güçlü ittifaklar ve anlaşmalar alıyor. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapan bu ülkeler, bölgesel barışı destekleyip, askeri müdahalelere başvurmadan güvenliklerini garanti altına alıyorlar.



İşte, ordusu olmayan 10 ülke;

10- İZLANDA

Savunma, NATO tarafından sağlanıyor (özellikle ABD, Norveç ve Danimarka).

9- ANDORRA

Savunma, Fransa ve İspanya'nın sorumluluğunda.

8- GRÖNLAND

1983'te ordu dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) tarafından korunuyor.

7- KOSTA RİKA

1948’de askerliğini kaldırdı. Güvenlik, ABD ve Kolombiya'nın eğittiği polis birimleri tarafından sağlanıyor.

6- PANAMA

1990’da ordu feshedildi, 1994'te tamamen kaldırıldı. Paramiliter güçler sınırlandırılmıştır.

5- SAMUA

Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğunda.

4-PORTO RİKO

Savunma, ABD tarafından sağlanıyor.

3- HONG KONG

Savunma, Çin'in sorumluluğunda.

2- MONAKO

Savunma, Fransa'nın sorumluluğunda.

1- SAN MARİNO

Savunma, İtalya'nın sorumluluğunda.