Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal ile Türk Telekom ve Vodafone yetkilileri arasında kiralama sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşma kapsamında OSB sahasında ekipman kurulumu gerçekleştirilecek, kapsama alanı genişletilerek iletişim altyapısı daha da güçlü bir hâle getirileceği belirtilirken, Kaymakam Köksal, bu önemli adımla birlikte sanayicilerin ve çalışanların iletişim imkânlarının daha kaliteli ve kesintisiz hâle geleceğini ifade etti.