28. Orta Kuşak futbol turnuvasında gruplarda üçüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Turnuvada bu akşam siyah grupta iki maç oynanırken yarın ise kırmızı grupta üç maçla üçüncü hafta maçları tamamlanacak.

Siyah grupta bugün oynanacak ilk maçta saat 18’de Nurkaya Group ile Düvencispor takımları karşılaşacak. Grupta oynadığı iki maçından mağlubiyet ile ayrılan Düvencispor ve bir maç oynayan ve puansız ayrılan Nurkaya Group arasındaki maçta iki takımda ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecekler.

Bu maçın ardından saat 19.30’da ise iki maçınıda kazanarak lider durumda bulunan Çopraşıklı Deli Kadirspor ile bir maç oynayan ve beraberlik ile ayrılan Bolat Harita Mühendislik takımları karşılaşacak.

Çopraşık takımı liderliğini sürdürmek Bolat Harita ise ilk iki iddiasını sürdürmek için kazanmak isteyor.

Yarın ise kırmızı grupta üç maç oynanacak. Günün ilk maçında saat 18.00’de Asal Mühendislik ile ÇRM İlk Adım Gıda takımları karşılaşacak.

Ligde iki maçta üç puanla üçer puanları bulunan iki takımın maçında kazanan takım ilk iki yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Saat 19.30’da başlayacak ikinci maçta ise iki kaçınıda kazanarak 6 puanla lider durumda bulunan Kokoreççi Uğur takımı ile iki maçta 3 puanla üçüncü sırada bulunan ÇRM İlk Adım Gıda arasındaki maç grupta ilk ikiyi belirleme adına son derece önemli.

Haftanın son maçında ise saat 21.00’de Bi Kitap Evi ile Ata-Ser Yapı takımları karşılaşacak. İki maçta üç puanla beşinci sırada bulunan Bi Kitapevi kazanarak ilk iki yolunda avantaj yakalamak ilk iki maçından puansız ayrılan Ata-Ser Yapı ise umutlanmak için kazanmak isteyecek.

Hakemler açıklandı:

Çopraşıklı Deli Kadirspor- Bolat Harita: Ertuğrul Boyraz, Emre Çelikcan, Yunus Emre Tok. Nurkaya Gruh- Düvencispor: Atahan Demir, Ömür Soytemiz, Fatih Koçak.

Bi Kitapevi- Ata-SerYapı: Lütfican Arduç, Fatih Koçak, Erdal Uncuer. Kokoreçci Uğur- CNR Elektirik: Serhat Doğan, Ebubekir Kılcı, Bahar Çakıcı. Asal Mühendislik- ÇRM İlk Adım Gıda: İsmail Sırma, Uğur Koçak, Taha Rahmi Atılgan.