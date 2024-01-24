Ortaköy Belediyesi işçi maaşlarına zam yaptı.

Ortaköy Belediye Başkanı Başkan İsbir, yaptığı açıklamada Hizmet İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen ile sözleşme imzalayarak işçi maaşlarında iyileştirme yaptıklarını belirtti.

Başkan İsbir, ekonomik koşullar nedeniyle yaklaşık 2 ay önce işçilerin maaşlarına zam yaparak Ocak ayı içerisinde tekrar bir zam daha yapacaklarını belirttiğini dile getiren İsbir, “Çok şükür vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirerek işçi kardeşlerimizin maaşında bir kez daha iyileştirme yaparak maaşlarına zam yaptık. Sözleşmemizin tüm belediye personelime ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.