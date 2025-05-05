Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, Osmancık’a cezaevi yapılacak olmasına tepki gösterdi.

“Artık ülkemizde milyarlık cezaevleri yapıyoruz diye övünmeye başladık şükür. Ya bu nasıl bir yönetim nasıl bir siyaset ve iktidar anlamış değilim” diyerek açıklamasına başlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Vatandaşını suça teşvik edeceksin, vatandaşın haklarını elinden alacaksın, anlının terini vermeyeceksin hırsızlığa, fuhşa, adam öldürmeye, uyuşturucuya kısaca milletin ahlakını örfünü yok edeceksin saygıyı, sevgiyi ortadan kaldıracaksın ondan sonra çıkacaksın ortaya milletin gözüne baka baka milyarlık cezaevleri yapmaya başladık diyeceksin oh ne güzel dünya” dedi.

Damar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl ülkemi ve halkımı daha verimli hale getiririm, suçtan uzak tutarım diye, onları nasıl insanca yaşatırım diye düşünmesi gereken iktidar bunların yerine cezaevi yapmayı düşünüyor. İş alanları açman gerekiyor, üretim yapman gerekiyor, cezaevi yapmayı düşünene kadar ülkemde bitirdiğin eğitime nasıl kalite getiririm diye düşün. Okullarda çocukların el becerilerini nasıl artırırım hırsızlığı nasıl ortadan kaldırırım diye düşünmek yerine haşhaşiler gibi bozgunluk peşindesiniz. Emekli yılı dediniz emeklinin hayatını mahvettiniz, aile yılı dediniz aile bütünlüğünü dağıtıyorsunuz.”