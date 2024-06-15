Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler şehirlerin otogarlarında yoğunluk oluşturuyor. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) de otobüsler ek seferlerle yoğunluğu hafifletmeye çalışıyor.

Bayram yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'deki firmalar talebi karşılamak için ek seferlerle hizmet vermeye başladı.

Terminalde yoğunluğa karşı vatandaşların rahat ve huzurlu yolculuk yapabilmeleri için güvenlik önlemleri artırıldı, çeşitli tedbirler alındı.

"Bayram sonuna kadar bütün biletler dolu"

Ankara'dan Aydın'a seyahat eden Döndü Pancarcı, tedavi görmek amacıyla her ay geldiği Ankara'dan bayram için memleketi Aydın'a döneceğini belirtti.

AŞTİ'de ilk defa yoğunluk gördüğünü anlatan Pancarcı, "Hiç bu kadar kalabalık olmuyordu. Yani şu anda kalabalıktan otobüsler dahi giremiyor. Yolculuğum ortalama 9 saat ürüyor. Ağustos gibi geri geleceğim, sürekli yolculuk ediyorum. İnternet üzerinden bilet aldım. Bayram sonuna kadar bütün biletler doluydu. Bu otobüslerin hepsi ek seferli ve onlar da dolu" dedi.