Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil çekiciyle çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında ilçedeki Mehmet Bodur Caddesi’nde meydana geldi. Melih Türk (22) idaresindeki 17 HP 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan çekiciye arkadan çaptı. Kazada ortalık savaş alanına döndü. Araç parçalanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü Melih Türk ile Betül Kuru’nun (19) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.