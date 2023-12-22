Balıkesir'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ile Sındırgı ilçelerini bağlayan karayolunda, M.G. idaresindeki 43 ABV 981 plakalı tır ile 43 ZF 124 plakalı otomobil yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. Kazada Dursun Karataş (48), eşi Zeynep Karataş ve Cemile Karataş hayatını kaybetti. Karayolu ulaşıma kapanırken, tır sürücüsü M.G. ise gözaltına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karataş ailesinin Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.