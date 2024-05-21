Mersin'de bindikleri belediye otobüsünde bir okul müdürü ve oğlu tarafından darbedilen çiftten, engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mersin'de geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta Şehir Hastanesine gitmek için eşiyle beraber bindikleri otobüste tartıştıkları baba oğul tarafından darbedilen Ramazan Polat'tan kötü haber geldi. Olayın ardından yaklaşık 5 aydır tedavi gören Polat, hayata tutunamadı.

Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olan İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darbetmişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayın 77 yaşındaki mağduru Ramazan Polat'tan bugün acı haber geldi. Yaklaşık 2 haftadır Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Polat'ın daha sonra cenazesinin defin edileceği belirtildi.