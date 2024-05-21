Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmaları kapsamında, 28 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

46 FETÖ'cü yakalandı

Operasyonlar neticesinde kamu kurumlarında aktif görev yapan 46 kişi, FETÖ yapılanmasında ‘mahrem imam sorumlusu’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama savcılıktan geldi.

"Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (44) ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir.”

"Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

Savcılığın açıklamasından sonra gözaltı sayıları arttı.

Bilgi güncellemesini ise İçişleri Ali Yerlikaya yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullanarak 46 kişinin yakalandığını duyurdu:

"Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Bitlis, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tokat ve Uşak olmak üzere 28 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında şüphelilerin;

Yakalanan FETÖ'cülerin faaliyetleri

-Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri,

-Devletin farklı kademelerinde görev aldıkları,

-Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri,

-Örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları,

-Emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları,

-Örgütün “Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle..."