Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil tutkunu genç, yaşama tutunamadı.

Kaza, dün Erzincan merkez Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sedat San idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sedat San yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

San’ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. 20’li yaşlardaki genç adam Sedat San’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında otomobil tutkunu olduğu gözlendi.