Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, sürücünün fark etmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum’un Sungurlu’da otomobiliyle seyir halindeyken motor kısmından gelen kedi seslerini fark eden sürücü, durarak durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Yapılan kontrollerde kedinin sağlık probleminin olmadığı belirlendi.
Editör: İhlas Haber Ajansı