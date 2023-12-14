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Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Aziz Tuncay idaresindeki 63 ZT 996 plakalı otomobil ile Enes S. yönetimindeki 34 ECP 360 plakalı otomobil, Durukaynak köyü (Pişnik) yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Aziz Tuncay, Enes S. ve araçlarda bulunan Hüseyin Tuncay ile Mehmet Ali Kızgın yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Aziz Tuncay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.