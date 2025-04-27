Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise geçtiğimiz dakikalarda attığı tweet ile vatandaşları bir kez daha bilgilendirdi.

"YÜRÜYÜŞ DURDU"

Ahmet Ercan attığı tweet'te, depremin etkisinin sona erdiğini duyurdu ve şöyle dedi:

M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var.

"MARMARA DEPREM ÜRETEMEZ"

Ercan, daha önce de katıldığı bir yayında Marmara'nın istese bile büyük bir deprem üretemeyeceğini söylemiş ve "Şu anda Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz. Çünkü Marmara toplu bir işleyiş gösteriyor. 1999 Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde Marmara bir gerginlik boşalttı.

Şimdi kese boş. Tekrar Marmara'nın gerginlik biriktirmesi için 26 yıl yetmez. Çünkü gerginlik belli bir oranda doğudan batıya doğru şu şekilde kaktırıyor bu bölgeyi." demişti.