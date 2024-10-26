Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Oyun anlamında ilk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK takımı vardı, bu beni mutlu etti." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta başından itibaren futbolcularla Çorum 'un, taraftarın artık galibiyet görmek istediğiyle ilgili görüşmeler yaptığını, bugün galip gelerek sözünün arkasında durabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu sezon her takımın her takımı yenebileceği bir lig oynadıklarını dile getiren Özbalta, oyuncularının Gençlerbirliği maçına hem taraftarına mahcup olmama hem de galip gelerek ligde üst sıralara yükselme fırsatı nedeniyle stresli başladığına işaret etti.

Bu stresle ilk yarıda kendilerinin üç, rakiplerinin de iki net gol pozisyonuna girdiğini anlatan Özbalta, "Dengeli bir karşılaşma oldu. Oyun anlamında ilk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK takımı vardı, bu beni mutlu etti." diye konuştu.

Galibiyetle oyuncuların rahatladığını vurgulayan Özbalta, "Bundan sonraki müsabakalarda ivme kazanıp yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. Birkaç maç üst üste kazandığımızda daha ritmini yakalamış, daha havaya girmiş bir takım olarak karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.