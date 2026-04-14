Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, daha önce iptal edilen delege seçimlerinin 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Yeniden göreve talip olduğunu belirten Köroğlu, görev süresi boyunca her zaman emekçinin hakkını koruduğunu söyledi.

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Mustafa Köroğlu, seçimlerin birlik ve beraberlik açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Köroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar birlikte omuz omuza yürüdüğümüz, emeğimizi ve alın terimizi birlikte büyüttüğümüz sendikamızda önemli bir sürecin eşiğindeyiz.

14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğimiz delege seçimleri, birlik ve dayanışmamızı pekiştireceğimiz, ortak irademizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağımız kritik bir süreçtir. Bu süreçte her birinizin katılımı, dayanışmamızın en güçlü göstergesi olacaktır.

Görev sürem boyunca sizlerden aldığım güçle; sahada, işçinin yanında, çözümün bir parçası olmaya gayret ettim. Önceliğimiz her zaman emekçinin hakkını korumak ve ortak kazanımlarımızı ileriye taşımak oldu.

Şimdi ise aynı sorumluluk bilinci, aynı inanç ve azimle yeniden bu göreve talibim.

İnanıyorum ki; birlik içinde hareket ettiğimizde, karşılıklı anlayış ve dayanışmayla çok daha güçlü sonuçlar elde edebiliriz. En büyük gücümüz, sizlerin sandığa yansıyan iradesidir.

Çalıştığınız birimlerde, belirlenen gün ve saatlerde kurulacak sandıklarda oyunuzu kullanmanızı önemle rica ediyorum. Unutmayalım, birlik varsa güç vardır. Güç varsa kazanım vardır.”