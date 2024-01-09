İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen cinayetin ardından bir silahlı kavga daha meydana geldi. Ağabey kardeş arasındaki kavgada küçük kardeş, ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.



Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kardeş arasındaki kişisel husumet nedeniyle N.B. ile M.B. tartışmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.B., ağabeyi M.B.'ye tabancayla ateş edip kaçtı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralandığı öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kardeş N.B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde cinayet işlenmişti

Öte yandan aynı mahallede sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı kocaya ateş edip Bilen Dolma'yı öldürüp, karısı E.D.'yi yaralamıştı.