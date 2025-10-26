Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayarak darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Cezasının denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirmesi beklenen Güven, sert açıklamalarda bulundu.

Deniz Bulutsuz'a herhangi bir şiddette bulunmadığını iddia eden Güven, kendisinden özür dilemeyeceğini söyledi.

"BİR KADININ NE KADAR CANI OLABİLİR Kİ"

Ozan Güven, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir kadını sevdim ve onunla beraber oldum. İfadesinde şunları söylüyor: Bunlar kan dondurucu şeyler. Bir kadını alıyorsunuz yatırıyorsunuz yere, üzerine çıkıyorsunuz, dizlerini tutuyorsunuz, saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir.

"BÜTÜN BUNLAR OLMUŞ OLSAYDI, ORADAN ÖYLE ÇIKAMAZDI"

Yetmiyor o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz, yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bu da yetmiyor bayılıyor üzerine su döküp ayıltıp şiddete devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor, telefonu yok. Bunu yapan adamın, bunu gerçekleştiren insanın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluk olduğuna kim karşı olabilir, hiç kimse ben de dahil. Eğer bütün bunlar olmuş olsaydı, bakın 1 saatten fazla... Oradan öyle çıkmış olamaz.

"BEN BİR KADINI DÖVMEDİM, İŞKENCE YAPMADIM"

İfadesinde diyor ki, ben bir şekilde yolunu buldum. Hayır, kapılar sonuna kadar açıktı. Evden çıkmasını istiyorum çünkü hayatımdan çıkmasını istiyorum. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Gözünün morluğu, gözünün içindeki kan sabun da kaçsa bilmiyorum. Ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, ben bir kadına işkence yapmadım.

"BİR TEK SENDEN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM, ÇÜNKÜ BEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine birazcık bile bir şüphe düşürdüysem, onların hapsinden tek tek özür diliyorum. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım. Bana istinaf edilen 6 suçun 5'inden beraat ettim, aklandım. Demek ki sen bu kadını eve kapatmadın, sen bu kadına şiddet uygulamadın, canice hislerle işkence yapmamışsın. Biraz önce de anlattığım gibi ayakta kalması mümkün değil.

OZAN GÜVEN'İN HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava, İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verilmişti. Karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Güven'e, eski partneri Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onandı.

45 GÜN AÇIK CEZAEVİNE GİRECEK

Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'silahla kasten yaralama' suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti.

Ozan Güven, kararın tebliğinin ardından 45 gün açık cezaevine girecek.