Öğrencilerin kitapla dostluğunu güçlendirmek, hitabet becerilerini geliştirmek ve topluluk önünde kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade etmelerine katkı sunmak amacıyla İstanbul Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Türkiye Liseler Arası “Kitaplar Dile Geldi” Edebi Metin Okuma Yarışması’nda, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Mustafa Aslan başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 41 lisenin katıldığı yarışmanın ilk aşamasını başarıyla geçen 12. sınıf öğrencisi Mustafa Aslan, 18 Mayıs Pazartesi günü çevrim içi gerçekleştirilen Türkiye finalinde; İzmir, İstanbul, Yalova, Gümüşhane, Bolu, Erzurum ve Bursa’dan katılan rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Mustafa Aslan, aralarında TRT spikerleri Harun Yöndem ve Fulin Arıkan’ın da bulunduğu jüri karşısında, Mustafa Kutlu’nun “Vatan” adlı denemesini seslendirdi.

Güçlü yorumu, etkileyici hitabeti ve başarılı diksiyonuyla beğeni toplayan Aslan, hem okulunu hem de Çorum’u gururlandırdı.

Okul Müdürü Necmettin Ünal, elde edilen sonucun disiplinli çalışmanın, azmin ve inancın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kültürel ve sanatsal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini ifade eden Ünal, bu tür başarıların diğer öğrencilere de ilham verdiğini vurguladı.

Ünal ayrıca, Türkiye birincisi olan Mustafa Aslan’ı ve öğrenciyi yarışmaya hazırlayan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kerim Çırakoğlu’nu tebrik ederek teşekkür etti.