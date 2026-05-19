Çorum'da 12 yıldır görev yapan görme engelli hafız Hakan Duman, çocukluk yıllarında mahallesindeki müezzinden etkilenerek kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Görevini sevgiyle sürdüren Duman, görme engelli bireylerin de Kur'an-ı Kerim öğrenebileceğini söyledi.

Aslen Ordu'nun Ünye ilçesinden olan 38 yaşındaki Hakan Duman, yaklaşık 12 yıldır Çorum'da görev yapıyor. Görme engeline rağmen mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren Duman, cami cemaati tarafından sevgiyle karşılanıyor.

Çocukluk yıllarında gittiği camideki müezzinden etkilenen Duman, o günlerde kurduğu hayali yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü.

Aynı zamanda hafız olan Duman, görme engelli bireylerin de Kur'an-ı Kerim öğrenebileceğini ifade etti. Bunun için kabartma yazı eğitiminin önemli olduğunu söyleyen Duman,

Kur'an-ı Kerim öğrenebilmeleri için önce Türkçeyi ve kabartma yazıyı öğrenmeleri gerekir" dedi.

Müezzinliğe başlamasında çocukluk yıllarında tanıdığı bir din görevlisinin etkili olduğunu anlatan Duman, "Ordu Ünye'de mahallemizde görev yapan, yaşça bizden büyük bir müezzin amcamız vardı. Ara sıra bize müezzinlik yaptırırdı. O zaman kendi kendime, 'İleride Allah nasip ederse ben de bu amcamızın yaptığı görevi yapmak istiyorum' dedim" diye konuştu.

Aynı zamanda hafız olan Duman, görme engelli bireylerin de hafızlık yapabileceğini söyledi. Hafızlığın emek isteyen bir süreç olduğunu dile getiren Duman, "Hafızlık yapmak bir engelli için kolay bir şey değil ama hafız kalabilmek çok daha önemli. Elhamdülillah hafızlık çalıştık. Arkadaşlarımızı dinliyoruz. Yapabilen görme engelli arkadaşlarımız varsa, engelli kardeşlerimiz de hafız olabilir" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli bireyler için kabartma yazının önemli olduğunu vurgulayan Duman, "İlla hafız olmak şart değil. Kur'an-ı Kerim öğrenebilmeleri için önce Türkçeyi öğrenmeleri gerekir. Okullara giderek ya da halk eğitim merkezlerinde eğitim alarak kabartma yazıyı öğrenebilirler. Görme engelli kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin hayatın içinde aktif şekilde yer aldığını ifade eden Duman, "Engelli olmak, Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel değildir. Bu, Allah'ın kelamıdır. Engelli kardeşlerimiz de normal insanlar gibi hayatın içinde yaşamlarını sürdürüyor. Her insan bir engelli adayıdır" dedi.

Vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunan Duman, "Normal vatandaşlarımızdan görme engelli kardeşlerimize karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum. Karşıdan karşıya geçerken ve yollardaki hissedilebilir yüzeyleri kullanırken yardımcı olmalarını istirham ediyorum" diye konuştu.