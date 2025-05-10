Çorum'un Alaca ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel çocukların hazırladığı sürprizle duygu dolu anlar yaşandı.

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler annelerine kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri sunarak onları mutlu etti.

Anneler, çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğin sonunda açıklama yapan okul müdürü Beytullah Atılgan, "Şefkatiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" dedi.