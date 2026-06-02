Vali Ali Çalgan, kurum ziyaretleri kapsamında Çorum Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında Tapu Müdürü İsa Yanık tarafından karşılanan Vali Çalgan, müdürlüğün faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Kurumun hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını değerlendiren Çalgan, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

Kurum personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çalgan, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Çalgan, ayrıca Kadastro Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da hazır bulundu.