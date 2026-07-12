Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, dijital mecralarda terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetlerinin ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde kesintisiz sürdüğünü belirtti.

2 BİN 702 FETÖ BAĞLANTILI HESABA ERİŞİM ENGELİ

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortak çalışmaları sonucunda, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

1.652 HESAP HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM

Duran, son iki ayda yapılan teknik inceleme ve dijital ağ analizleri sonucunda terörü öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 1.652 sosyal medya hesabı hakkında da gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapıldığını, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararlarının uygulandığını bildirdi.

"DİJİTAL ALAN MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI"

Terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil dijital platformlarda da organize şekilde propaganda yürüttüğünü belirten Duran, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzurun, milli birlik ve kamu düzeninin hedef alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, "Dijital alan, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir." dedi.

15 TEMMUZ MESAJI

Paylaşımında 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına da değinen Duran, FETÖ'nün o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin direnişi ve devletin kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Duran, devletin aradan geçen 10 yılda da başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu.