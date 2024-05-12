Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'a giderken makam aracı yerine otobüs kullandı. O anlarla ilgili yayınlanan videoda Bakan Özhaseki, "Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN HATAY ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerini açıkladı. Tasarruf politikasına hızla geçilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Hatay ziyareti dikkat çekti.

MAKAM ARACI YERİNE OTOBÜS KULLANDI

Hatay'a makam aracıyla gitmeyen Bakan Özhaseki, milletvekilleri, belediye başkanları ve valilerin de olduğu tek bir otobüs kullandı. O anlarla ilgili yayınlanan videoda Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Bir taraftan tasarruf tedbirleri, bir taraftan da muhabbete vesile oluyor. 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf tedbirleriyle ilgili neler yapılacağını uzun uzun anlattılar. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın da bir brifingi vardı kabinede. Bizler de canı gönülden katılıyoruz.

"ŞİMDİ ARKADA 200 TANE ARAÇ OLMASI LAZIMDI"

Bazen protokolle giderken arkamızda 200 araçlık konvoy oluyor. Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel araçlarla geliyorlar. Şimdi ona da dikkat ederek tek bir araçta gidip geliyoruz. Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk."